Генетик уверяет, что 10% русских есть гены, не дающие пить алкоголь

О генах, которые не дают развиться алкоголизму, рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

Есть гены, которые влияют на потребление алкоголя. Это гены, кодирующие ферменты, окисляющие этанол.

«Среди русских каждый десятый имеет такой мешающий пить ген. У китайцев и японцев гены мешают пить примерно 70% населения», — отметила эксперт.

Эти гены отвечают за переработку алкоголя в организме: если спирт трансформируется в токсичный ацетальдегид быстро, а выводится медленно, то от спиртного человек удовольствия практически не получает, зато сталкивается с последствиями — головной болью, тошнотой и абстинентным синдромом.

Люди с быстрым первым и медленным вторым этапом переработки спирта защищены своей комбинацией генов от алкоголизма.

Интересно, что среди тех, кому гены не дают пить, примерно на 20% больше мужчин с высшим образованием.

«Наиболее простое объяснение: если пить вместо подготовки к экзаменам, шансы хорошо учиться и получить диплом снижаются. У женщин эффекты менее выражены, так как, по российским данным, они пьют примерно в четыре раза меньше, чем мужчины», — заключила Боринская.

Кроме генов, которые влияют на скорость окисления алкоголя и выведения его продуктов из организма, есть еще другие гены, которые регулируют особенности передачи нервного импульса.

Эти гены влияют на эмоциональное состояние человека, на особенности его психики.

И с этими генами связана большая или меньшая вероятность развития алкогольной или наркотической зависимости.