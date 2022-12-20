В российском Минздраве считают, что детское ожирение связано с нарушениями логического мышления

Ожирение у детей, страдающих болезнью с ранних лет, в будущем может привести к проблемам с логическим мышлением, заявила на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный детский эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН Валентина Петеркова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у 155 миллионов детей в мире выявлена избыточная масса тела, у 40 миллионов —

ожирение.

«Ожирение — это болезнь, ожирение очень мешает человеку справиться с какой-то интеркуррентной болезнью (присоединяющейся случайно и осложняющей течение основного заболевания), оно мешает ему нормально жить, оно даже действует на мозг. То есть у детей, которые страдают с раннего возраста ожирением, логическое мышление тоже страдает», — предупредила врач.

Эндокринолог напомнила россиянам, что относиться к ожирению нужно, как к болезни, а не как к косметическому дефекту.

Врач добавила, что «по пятам» за лишними килограммами идёт диабет второго типа. Валентина Петеркова рассказала о проблеме гепатоза — патологии печени, которая может привести к пересадки органа.

«[Пациент] с детства толстый, а уже в 40 лет ему нужно пересаживать печень, потому что его печень от ожирения... не может работать так, как ей положено», — заметила Петеркова.

Кроме отрицательного эффекта на физическое здоровье ребенка установлено влияние избыточной массы тела на его психический статус.

У детей с ожирением нередко отмечаются психологические и эмоциональные проблемы, которые являются следствием социальной изоляции.