Какие функции выполняет ведерко сзади автомобиля

Водители считают, что маленькое ведерко, висящее под машиной, - это символ удачи в пути

Время от времени на дорогах можно встретить автомобили, под кузовом которых в задней части висит небольшое ведерко.

Учитывая, что висит оно далеко не у всех, возникает закономерный вопрос: зачем?

Подвоха в висящем под кузовом современной машины ведерке нет. Никакой пользы от маленького ведра, болтающегося где-нибудь на крюке или фаркопе, также нет.

Это своего рода аксессуар, обычное украшение, которое в свою очередь является данью памяти первым городским транспортным средствам, а однако практической пользы от него нет никакой.

Извозчики были вынуждены таскать с собой ведро. Причем оно было отнюдь не пустым. Как правило, в нем держали небольшое количество смазки для колесных осей.

Также талисман в виде ведерка может быть отсылкой и на первые автомобили. Дело в том, что у первых машин были нешуточные проблемы с перегревом двигателя.

На заре автомобилестроения специальной охлаждающей жидкости не существовало. Использовалась обычная вода. Иногда ее приходилось подливать где-нибудь прямо в пути.

Для этого и нужно было ведро. Само собой, в обоих исторических случаях ведро на повозку или машину подвешивалось отнюдь не крошечное.