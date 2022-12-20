Ровалс сообщил, что Пугачева испытывает постоянную панику в Израиле

Стилист Джордж Ровалс заявил, что российская певица Алла Пугачева испытывает постоянную панику, находясь в Израиле. В чем причина подобного состояния артистки?

Экс-стилист певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс утверждает, что артистка пребывает в Израиле в состоянии постоянной паники из-за одиночества, к которому она не привыкла.

По его словам, Алла Борисовна только делает вид в соцсетях, что прекрасно чувствует себя, наслаждаясь жизнью.

Ровалс утверждает, что знаменитость очень переживает из-за того, что от нее отвернулись многие коллеги, близкие люди.

Об этом стилист сообщил в интервью изданию "Московский комсомолец".