Ученые раскрыли причины постоянной усталости и подсказали способы борьбы с ней

Медики советуют усилить физическую нагрузку, чаще гулять на улице и скорректировать свой рацион питания.

Чтобы избавиться от постоянной усталости, нужно активировать физические нагрузки, чаще гулять по улице и восполнять дефицит витаминов. В этом уверена диетолог Эли Брехер, сообщает Рамблер со ссылкой на Тhe Sun.

По словам специалиста, многие люди редко выходят на улицу, по этой причине у них падает уровень витамина D, синтезируемый в организме под воздействием ультрафиолета. Кроме прогулок, помогут вернуть силы включение в рацион яичных желтков, лосося, грибов, сардин и при необходимости - витаминных комплексов.

В качестве еще одной причины усталости диетолог назвала нехватку физической активности. Чтобы исправить ситуацию, стоит отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, заменить их домашней пищей.

Диетолог отметила, что человек также может ощущать упадок сил и при нехватке витамина В12 и магния.

Ее можно восполнить, скорректировав рацион. В меню нужно добавить бразильские орехи, миндаль, кешью, тыквенные семечки, авокадо и темный шоколад. В12 также содержится в мясе, рыбе, яйцах и других продуктах животного происхождения.