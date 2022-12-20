70-летняя телеведущая Шэрон Осборн впервые вышла на люди после внезапной госпитализации

Супруга рокера Оззи Осборна была замечена в одном из магазинов Лос-Анджелеса.

Телезвезда прогуливалась по бутикам Беверли-Хиллз и выглядела великолепно.

Незадолго до этого она внезапно плохо почувствовала себя на съемках сериала в отеле города Санта-Паула, из-за чего была экстренно госпитализирована.

О том, что на самом деле случилось с пожилой звездой, доподлинно неизвестно.

Немного света на ситуацию пролил ее сын Джек.

Он поделился с подписчиками своей страницы в соцсети информацией, что его маму уже выписали из госпиталя, и поблагодарил всех за поддержку и любовь к ней.

Джек добавил, что позже Шэрон сама при желании расскажет, что же с ней произошло.