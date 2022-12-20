Власти США выделят $300 млн на противодействие влиянию России в 2023 году

Проект американского бюджета на 2023 год предусматривает выделение $300 млн на противодействие влиянию России в 2023 году.

В проекте бюджета США на 2023 год планируется выделение 300 миллионов долларов на финансирование программ, направленных на ограничение распространения влияния России, говорится в дополнении к бюджету.

"Фонд противодействия российскому влиянию на 2023 год составит 300 миллионов долларов", - сообщается в документе.

Законопроект бюджета должен быть утвержден обеими палатами американского парламента и направлен на утверждение президента США Джо Байдена.