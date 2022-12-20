Некоторые привычки людей методично уничтожают щитовидную железу

Щитовидка - орган серьезный и ответственный, он регулирует важные процессы в организме. Нарушения работы железы отражаются на общем самочувствии человека и его здоровье. А убивается щитовидка вредными привычками.

Что надо делать, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы?

Потреблять жиры

Мононенасыщенные жиры полезны для организма, они обязательно должны присутствовать в рационе, это своего рода топливо для щитовидки.

Причем и для мозговых тканей тоже. Продукты, рекомендуемые эндокринолагами к употреблению: яйца, рыба, орехи, оливковое масло, жирная рыба.

Меньше есть сои

В умеренных дозах соя полезна, но перебор этого продукта в рационе вредит щитовидке и может спровоцировать гипотериоз.

Это эндокринная патология, в таком состоянии щитовидная железа продуцирует недостаточное количество важных гормонов.

Отказатья от курения

Табачные изделия усиливают выработку гормонов щитовидной железы, что грозит гипертеризозом. Токсины, присутствующие в дыме сигарет, не дают усваиваться йоду.

А это дополнительные проблемы с щитовидкой.

Исключить быстрые углеводы

Организм плохо усваивает йод, если человек увлекается продуктами с высоким гликемическим индексом.

Нехватка йода плохо отражается на функциях щитовидной железы и провоцирует серьезные болезни.