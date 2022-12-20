Некоторые привычки людей методично уничтожают щитовидную железу
Щитовидка - орган серьезный и ответственный, он регулирует важные процессы в организме. Нарушения работы железы отражаются на общем самочувствии человека и его здоровье. А убивается щитовидка вредными привычками.
Что надо делать, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы?
Потреблять жиры
Мононенасыщенные жиры полезны для организма, они обязательно должны присутствовать в рационе, это своего рода топливо для щитовидки.
Причем и для мозговых тканей тоже. Продукты, рекомендуемые эндокринолагами к употреблению: яйца, рыба, орехи, оливковое масло, жирная рыба.
Меньше есть сои
В умеренных дозах соя полезна, но перебор этого продукта в рационе вредит щитовидке и может спровоцировать гипотериоз.
Это эндокринная патология, в таком состоянии щитовидная железа продуцирует недостаточное количество важных гормонов.
Отказатья от курения
Табачные изделия усиливают выработку гормонов щитовидной железы, что грозит гипертеризозом. Токсины, присутствующие в дыме сигарет, не дают усваиваться йоду.
А это дополнительные проблемы с щитовидкой.
Исключить быстрые углеводы
Организм плохо усваивает йод, если человек увлекается продуктами с высоким гликемическим индексом.
Нехватка йода плохо отражается на функциях щитовидной железы и провоцирует серьезные болезни.
Опубликовано: Храмова Оксана