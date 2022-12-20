Актриса Юлия Пересильд начала активно отказываться от съемок

Свой выбор звезда кино объясняет тем, что не хочет разменивать актерский потенциал на деньги и славу.

Известная актриса очень переживает, когда ей приходится отказываться от очередной роли.

Тем не менее она всегда тщательно взвешивает, что принесет ей тот или иной проект.

И дело здесь совсем не в количестве денег или порции славы, которые можно получить после съемок.

Гораздо больше артистку всегда интересует профессиональная самореализация.

Чаще всего Юлия отказывается от тех предложений, которые не могут раскрыть ее богатый потенциал. По ее словам, она не хочет играть то, "что уже есть и тысячу раз было использовано".