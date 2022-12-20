Си Цзиньпин высказался о конфликте в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин высказался о бесполезности затягивания конфликта в Украине.

Затягивание конфликта в Украине не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Пекин остается приверженным позиции мирного урегулирования конфликта. Затягивание конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон", - отметил лидер Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всячески поддерживает инициативы Европы в построении эффективной структуры безопасности.