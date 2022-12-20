Госдума приняла закон о наказании за попытки оспорить границы России на картах

Государственная дума приняла закон о наказании за карты, в которых оспариваются установленные границы России.

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за распространение карт или изображений, оспаривающих государственные границы России грозит штраф или административный арест сроком на 15 суток.

Изменения будет внесены в статью 1 Федерального закона, о противодействии экстремистской деятельности.

Соответствующие изменения внесены в Административный кодекс Российской Федерации.