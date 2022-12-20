CNBC: Илон Маск ищет нового исполнительного директора для Twitter

Американский бизнесмен ищет нового директора для Twitter после того, как пользователи проголосовали за его уход.

Предприниматель Илон Маск ищет нового исполнительного директора для социальной сети Twitter, сообщает CNBC со ссылкой на свои информированные источники.

Ранее пользователи Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста директора Twitter. Опрос инициировал сам американский миллиардер, обещав подчиниться решению пользователей.

Примечательно, что поиски нового директора Маск начал еще до того, как начался опрос мнения пользователей Twitter.