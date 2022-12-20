Японец завел 35 романов одновременно, чтобы получить подарки от возлюбленных

Мужчина умудрялся встречаться сразу с 35 женщинами. Цель такой авантюры - заполучить от них подарки на свой день рождения.

Все дамы радовали своего любимого щедрыми подарками. А он каждый раз придумывал новые дни рождения, чтобы наживаться на любвеобилии обманутых женщин.

Новоявленный "казанова" - 39-летний житель Японии из Осаки. Он смог успешно притворяться влюбленным и завести одновременно 35 "серьезных" отношений.

Каждая дама была уверена, что является для него единственной и неповторимой. Похоже, в актерском мастерстве Такаши Миягава превзошел всех.

Он легко добивался от женщин расположения, уверяя их в вечной любви, и они с радостью одаривали Такаши подарками.

Настоящий день рождения у японского "казановы" 13 ноября, но он получал подарки и в июле, и в феврале, и в апреле, и в остальные месяцы года.

Таким образом мужчина обогатился на 100 000 японских иен (это около 925 долларов).

В качестве подарков он получал от женщин дорогие вещи, включая элеткронику и роскошные костюмы (в пределах 280 долларов).

Постоянного адреса у сердцееда не было, работал он неполный день продавцом в маркетинговой компании.

Знакомился с будущими жертвами, продавая им насадки для душа и другое сантехническое оборудование.

Обманутые женщины смогли раскрыть его схему, организовали "Ассоциацию жертв" и подали заявление в полицию.

В итоге Такаши Миягава был взят под стражу за мошеннические действия.