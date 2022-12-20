Врач предостерегла от поедания бумажек с желаниями и предупредила о последствиях

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Татьяна Терехова напомнила, что эта традиция чревата проблемами для организма.

Каждый год мы усиленно худеем к Новому году, а потом за одну ночь восполняем двухнедельный дефицит калорий, отъедаясь, как в последний раз.

На утро 1 января опухшие лица и тяжесть в животе красноречиво говорят нам, что организм намерен рассчитаться за такие издевательства. Но мы не теряем силы духа — мы доедаем салаты!

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. Задуманное сбудется, если под бой курантов съесть бумажку с написанным желанием и запить шампанским.

«Безусловно, всё зависит и от размера бумажки, на которой вы напишете желание. Соответственно, если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо. Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, — сказала она.

Бумажка с пожеланием может вызвать расстройство пищеварения, начиная от изжоги и тошноты, заканчивая рвотой и диареей.

«Как мне кажется, самый безопасный для здоровья способ — это проговорить про себя своё желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием, не запивая алкоголем, и пусть ваши желания сбываются», — резюмировала Терехова.

Даже ярому скептику будет интересно и полезно открыть для себя магию Нового года. Просто загадайте желание, вдруг оно действительно исполнится.