В администрации Байдена не видят смысла в восстановлении ядерной сделки с Ираном

В Белом доме не видят в обозримом будущем перспектив в восстановлении ядерной сделки с Ираном.

Восстановление соглашения, согласно которому, с Ирана могут быть снято часть санкций в обмен на прекращение ядерной программы в обозримом будущем не предвидится, сообщили в администрации Белого дома.

Ранее глава Белого дома заявлял о том, что США скоро "освободят Иран". При этом никаких подробностей своего заявления американский лидер не сообщил.