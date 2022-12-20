Если Солнце создает гигантскую гравитационную силу, почему Земля и другие планеты Солнечной системы не врезаются в него

Причина, по которой планеты не падают на Солнце, заключается в том, что они движутся достаточно быстро, чтобы не быть притянутыми к Солнцу.

Если бросить камень с вершины высокой башни, он пролетит определенное расстояние, прежде чем потеряет скорость и ударится о поверхность Земли.

Но если бросить камень с достаточной силой, он может пролететь очень большое расстояние, прежде чем ударится о землю.

Чем быстрее и с большей силой брошен камень, тем дольше он находится в воздухе, прежде чем сила гравитации Земли утянет его вниз.

Если мы бросим камень достаточно сильно, то можем представить, что камень делает полный круг вокруг Земли и возвращается к нам.

Это означает, что камень вращается вокруг Земли, поскольку его скорость преодолевает гравитационное притяжение Земли.

Это то же самое явление, которое объясняет, почему планеты не падают на Солнце.

Но если планеты будут вращаться вокруг Солнца слишком быстро, они могут покинуть гравитационное притяжение Солнца и оставить Солнечную систему.

Такие планеты называются объектами свободной планетарной массы. Поэтому планеты обращаются вокруг Солнца достаточно быстро, чтобы поддерживать свою орбиту вокруг Солнца.

Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она должна вращаться вокруг Солнца, чтобы сохранить свою орбиту и избежать столкновения с Солнцем.