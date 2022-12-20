Брюс Уиллис изменил завещание после того, как ему поставили неприятный диагноз

Своей первой жене, актрисе Деми Мур, он не оставит ничего. Все получат вторая жена и дети.

После постановки диагноза "афазия", при котором человек начинает хуже разговаривать и понимать окружающих, "крепкий орешек" решил изменить завещание.

По новому завещанию, его наследство в размере 250 миллионов долларов получат его нынешняя супруга и дочки от первого и второго браков.

Однако им достанутся неравные доли. Большую часть получат нынешняя жена Эмма Хеминг и их совместные дочери - Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Первая супруга Деми Мур, которая помогает в уходе за Брюсом, не получит ничего, а их общие дочери - Талула, Скаут и Румер - по миллиону долларов.