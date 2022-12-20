Проект бюджета США запрещает финансирование украинского батальона «Азов»

В проекте бюджета США на предстоящий год за запланировано выделение средств для финансирования украинского батальона «Азов».

По данным комитета Сената Конгресса по бюджетным ассигнованием, ни одну статью расходов нельзя будет использовать для выделения средств «Азову».

Это касается как финансирования подготовки военных, так и предоставления оружия или оказания любого другого содействия.

При этом проект бюджета предусматривает выделение Украине военного оборудования на 14,5 млрд долларов, а также 44,9 млрд долларов на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.