Песков подтвердил секретную поездку Путина в зону спецоперации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Российской газете» заявил, что Владимир путин посетил зону проведения спецоперации.

Песков сообщил, что эта поездка состоялась 16 декабря. По его словам, президент России встретился с командующими Вооруженных сил.

Ранее о визите Путина в зону СВО и встрече с командованием ВС РФ сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

В свое время Дмитрий Песков говорил о том, что Владимир Путин планирует посетить Донбасс.