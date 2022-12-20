Курьер отгрызла клиенту большой палец на руке, вымещая на нем злость

Эта вопиющая история случилась в английском городе Олдершот. Женщина, работающая курьером, оставила клиента без пальца, сильно разозлившись на него.

Женщина 33 лет работала курьером в английском городе Олдершот. В этот день она выполняла заказ 34-летнего Дженкинсона и должна была доставить ему пиццу.

Когда курьер привезла заказ, случилась неприятность: мужчина, заказавший еду, не смог назвать доставщице код заказа, потому что случайно оставил телефон дома.

Он объяснил курьеру, что хочет взять пиццу, сходить домой за телефоном и потом вернуться к ней. Но женщину такой расклад не устраивал.

Она вдруг сильно разозлилась и напала на Дженкинсона. Разъяренная дамочка била и пинала его изо всех сил. Неожиданно она схватила растерявшегося мужчину за палец.

Дженкинсон: «В этот момент мой большой палец оказался у нее во рту, и она зажимала его до тех пор, пока он не оторвался»

Ненормального курьера удалось арестовать на месте преступления. Ей выдвинули обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако выпустили под залог до марта 2023 года.

Жертву нападения, истекающую кровью, увезли в больницу. Там врачи сообщили мужчине ужасную новость: пришить палец назад не получится.

Дженкинсон горестно сожалеет о случившемся: "Это разрушило мою жизнь"

Теперь он останется инвалидом и может потерять работу сантехника из-за нанесенной травмы.