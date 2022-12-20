Бен Аффлек спел с Дженнифер Лопес рождественский хит

Супруги закатили вечеринку для своих звездных друзей и порадовали их совместным выступлением.

Дженнифер и Бэн организовали предпраздничный прием в своем особняке.

В числе их гостей были Билли Айлиш, Ким Кардашьян и другие популярные представители Голливуда, сообщает Космополитен.

Представители звездной семьи развлекали друзей яркими музыкальными номерами. Они вместе исполнили рождественский хит By Christmas Eve Джона Ледженда. Гости поблагодарили пару бурными аплодисментами.

Поклонники пары остались в восторге от их выступления. «Это забавно!», «Ему хватило смелости спеть перед всеми, хотя он не певец», «Это мило! Идеальный муж», — высказались пользователи.

Лопес и Аффлек поженились в июле 2022-го года. Влюбленные возобновили свои отношения через двадцать лет после разрыва.