60-летняя Деми Мур рассталась с молодым человеком, который младше ее на 12 лет
2022-12-20 21:37
Актриса абсолютно свободна и счастлива. Она проводит много времени с друзьями и родными.
Деми Мур, которой 60 лет, и ее 48-летний избранник, ресторатор Дэниел Хамм, были вместе меньше года.
Недавно пара официально заявила о разрыве отношений.
Теперь у актрисы, по ее же признанию, появилось больше времени для себя самой и общения с близкими людьми.
А ведь все когда-то начиналось так романтично!
Впервые об отношениях Деми и Дэниела стало известно после того, как она выложила их совместное фото в соцсетях.
Позже они часто появлялись вместе на публике. Теперь этот непродолжительный союз окончательно распался.
Опубликовано: Наталья Павлова