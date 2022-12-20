Анна Семенович призвала соотечественников отказаться от диет

Певица порекомедовала поклонникам не заниматься самолечением и просто правильно питаться.

Экс-солистка «Блестящих» иногда экспериментировала с питанием. Анна Семенович недавно отказалась от глютена, и сильно об этом пожалела. В интервью "Вокруг ТВ" она рассказала о результатах своего пищевого эксперимента.

«Мне говорили: „Ой не ешь глютен, это вредно. Он ни у кого не усваивается“. Хочу сказать, что это ерунда, я сдала анализы и пшеница у меня прекрасно усваивается», — поделиласьпевица.

Семенович свою ошибку в ограничении глютена поняла. Однако признала, что с лактозой у нее есть проблемы. Певице было плохо после рыбы с соусом из сливок.

«У меня вздулся живот, два дня была в состоянии шока. Прежде чем поставить себе диагноз, сдайте анализы на нехватку витаминов, на непереносимость глютена и лактозы. Не нужно заниматься самолечением и лишать себя удовольствия, скажем, есть лапшу», — рассказала Семенович.

Знаменитость отказалась от молочных продуктов и отдала предпочтение полезным, диетическим блюдам. На завтрак — углеводы, на обед и ужин — белки и клетчатка.