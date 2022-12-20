Диетолог уточнила, какая именно вода поможет похудеть

Вода должна быть комнатной температуры и иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал.

Какую нужно пить воду, чтобы она оказала на организм более положительный эффект? Диетолог Анжелика Дюваль в интервью «Москва 24» рассказала, какой температуры должна быть вода, в каких объемах ее лучше пить, что помогает в ее усвоении.

По словам специалиста, вода на самом деле является необходимым компонентом для снижения веса. Но нужно помнить про важные моменты: вода должна быть комнатной температуры, иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал.

Например, жидкость из водопровода либо в составе чая и кофе имеет положительный потенциал, потому плохо усваивается. А из высокогорных источников - имеет отрицательный ОВП, и оказывает самое благоприятное действие. Врач отметила также пользу кипяченой воды, хорошо промывающую кишечник.

Для улучшения состояния организма, потери лишнего веса нужно учитывать и объем выпиваемой за раз жидкости.

«Чтобы вода хорошо усваивалась, надо ее пить в течение дня, распределив по равным порциям. Не стоит выпивать больше 200 миллилитров за один раз. Лучше по 200 миллилитров, но несколько раз в день», — объяснила эксперт.