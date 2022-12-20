Старшая дочь культового испанского художника Пабло Пикассо скончалась в окружении семьи
Майе Руис-Пикассо было 87 лет. Она была первой из четырех детей живописца и главным экспертом его творчества.
Матерью Майи была Мария-Тереза Вальтер. Когда девочка выросла, то стала известным искусствоведом.
Много времени дочь посвятила творчеству своего знаменитого отца, который с удовольствием изображал ее на своих полотнах: "Майя в одежде моряка", "Майя с куклой", "Майя в красном фартуке" и многих других.
В 2021 году женщина сделала знаменитому Музею Пикассо в Париже щедрый подарок, в том числе тетрадь зарисовок, две скульптуры и шесть картин кисти своего отца.
Сейчас эти ценные экспонаты выставлены на всеобщее обозрение вместе с работами, посвященными самой Майе Руис-Пикассо.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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