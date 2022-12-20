Телеканал Fox News объявил о вторжении на южной границе США
2022-12-20 22:20
Ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что миграционный кризис на южной границе США является вторжением.
По его словам, Техас не установил контроль над границей, поэтому США теперь переполнены нелегальными мигрантами.
Он рассказал, что американский город Эль-Пасо, расположенный на пограничной реке Рио-Гранде, напоминает зону боевых действий.
Карлсон уточнил, что в сравнении с прошлым годом количество нелегальных мигрантов в этом городе увеличилось на 280%.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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