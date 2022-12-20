Режиссер Стивен Спилберг винит себя за массовое истребление акул

Он считает, что его оскароносный триллер «Челюсти» создал отрицательный имидж этим обитателям морских глубин.

75-летний режиссер искренне переживает о том, что снятый им по роману Питера Бенчли одноименный фильм "Челюсти" послужил поводом к масштабному истреблению мировой популяции акул.

В 1975 году этот фильм завоевал статуэтку "Оскар". В нем акулы были слишком демонизированы, что, вполне возможно, негативно сказалось на отношении людей к этим обитателям морских глубин.

Проведенное учеными крупное исследование в 2021 году показало, что популяция океанских скатов и акул с 1970-х годов уменьшилась на 71% из-за их слишком активного вылова.