Сергей Соседов опроверг слухи о разводе Агутина и Варум
Музыкальный критик подчеркнул, что брак артистов прошел испытание временем, это и есть гарантия того, что он не рухнет.
Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию «Подмосковье Сегодня» заявил, что не верит слухам о разрыве Леонида Агутина и Анжелики Варум.
«Не верю в это. Когда муж с женой живут так долго, они не разводятся. Время показало: их брак крепкий. А вот если прожили два-три года, разошлись, тогда на самом деле все возможно. Но то, что они столько лет вместе, и есть гарантия, что это навсегда», — подчеркнул Соседов.
Критик не сомневается, что главная цель этих слухов — пиар того, кто их распускает.
Поклонники заметили, что Леонид Агутин стал чаще выходить в свет без жены Анжелики Варум, и предположили, что они подают на развод.
Агутин и Варум поженились в 2000-м году, у них есть дочь Елизавета.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Храмова Оксана
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как быстро убрать лишние килограммы после Нового года
Праздничный стол полон искушений. Удержаться невозможно, ведь вокруг столько вкусного. Итог - увы, ненужные складки по бокам и повисший животик. Как привести себя в норму в короткие сроки, объяснил специалист.Подробнее...
-
-