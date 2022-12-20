Сергей Соседов опроверг слухи о разводе Агутина и Варум

Музыкальный критик подчеркнул, что брак артистов прошел испытание временем, это и есть гарантия того, что он не рухнет.

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию «Подмосковье Сегодня» заявил, что не верит слухам о разрыве Леонида Агутина и Анжелики Варум.

«Не верю в это. Когда муж с женой живут так долго, они не разводятся. Время показало: их брак крепкий. А вот если прожили два-три года, разошлись, тогда на самом деле все возможно. Но то, что они столько лет вместе, и есть гарантия, что это навсегда», — подчеркнул Соседов.

Критик не сомневается, что главная цель этих слухов — пиар того, кто их распускает.

Поклонники заметили, что Леонид Агутин стал чаще выходить в свет без жены Анжелики Варум, и предположили, что они подают на развод.

Агутин и Варум поженились в 2000-м году, у них есть дочь Елизавета.