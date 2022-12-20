Полковник Макгрегор: США могут использовать Украину для нападения на Россию
2022-12-20 22:43
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США могут начать прямую конфронтацию с Россией.
По его словам, такое решение может принять Джо Байден, а в качестве причины будет названа необходимость обеспечить мир на Украине.
Макгрегор считает, что нападение на Россию США будут сопровождать заявлениями о демократии и свободе.
Он напомнил, что именно по такому сценарию развивались события во Вьетнаме, но в этот раз речь будет идти о России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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