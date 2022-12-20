Полковник Макгрегор: США могут использовать Украину для нападения на Россию

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США могут начать прямую конфронтацию с Россией.

По его словам, такое решение может принять Джо Байден, а в качестве причины будет названа необходимость обеспечить мир на Украине.

Макгрегор считает, что нападение на Россию США будут сопровождать заявлениями о демократии и свободе.

Он напомнил, что именно по такому сценарию развивались события во Вьетнаме, но в этот раз речь будет идти о России.