Мать оставила свою новорожденную дочь умирать на морозе

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Новорожденный младенец был оставлен женщиной во дворе собственного дома зимой на морозе.

Жительница села Дивеевского района Нижегородской области была уверена, что девочка родилась мертвой, поэтому она и решила оставить ее на улице.

Произошло все в декабре этого года. 32-летняя женщина самостоятельно родила ребенка, не обращаясь в медицинское учреждение.

Как выяснилось, она ни разу не посещала врачей и не состояла на учете по беременности в женской консультации.

Новоиспеченная мамаша утверждала: ей казалось, что девочка родилась мертвой. Замерзшее тело малышки нашли следователи во дворе дома ее матери 10 декабря.

Сотрудники следственного комитета: "При его осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза"

Как заявили в прокуратуре, ребенок родился живым, но умер позднее от длительного пребывания на морозе.

По словам следователей, роженица состояла на учете у врача-психиатра с хроническим заболеванием.

Она была на седьмом месяце беременности, роды произошли в бане, рожала женщина сама, без участия врачей и других помощников.

Против горе-мамаши возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.