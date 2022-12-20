Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как быстро убрать лишние килограммы после Нового года
Праздничный стол полон искушений. Удержаться невозможно, ведь вокруг столько вкусного. Итог - увы, ненужные складки по бокам и повисший животик. Как привести себя в норму в короткие сроки, объяснил специалист.
Что вычеркнуть из меню
Лишними для худеющих точно будут сыры, майонез, сливочное масло, копчености, жареное и жирное, мясные полуфабрикаты, фастфуд.
Алкоголь - ни в коем случае! Он вызывает аппетит, заглушает чувство сытости и очень калориен. Нельзя есть много соли, она удерживает жидкость в организме.
Вместо соли подойдут специи и зелень. Рекомендованная доза соли для взрослого человека - чайная ложка в день.
Как съедать меньше
Надо кушать медленно, потому что сигнал о насыщении слегка "притормаживает", он поступает в мозг через 20 минут.
Через это время производится гормон лептин, который дает ощущение сытости. Именно он сообщает мозгу о том, что организм получил необходимый объем калорий.
Что предпочесть
Медленные углеводы - они долго перевариваются на надолго сохраняют ощущение сытости. Это могут быть макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, гречка, бурый рис.
Торопись медленно
Худеть надо постепенно и понемногу, спешка и резкая потеря веса вызовут большую нагрузку на сердце. За месяц допустимо терять не более 5 кг, а за неделю - от 500 г до 1 кг.
Опасность экспресс-диет
Они обещают быстрый результат и действительно иногда позволяют убрать 3-5 кг за неделю. Однако вес мгновенно возвращается обратно.
При этом могут возникнуть проблемы со здоровьем: запоры, сухость кожи, дерматиты, высыпания. На самом деле при такой диете уходит не жир, а лишняя жидкость.
Опубликовано: Храмова Оксана