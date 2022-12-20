Суд в Гааге объявил незаконными особые правила для украинских беженцев

В апелляционном суде Гааги вынесли решение о незаконных действиях правительства Нидерландов в установлении особых правил приема украинских беженцев.

В постановлении сказано, что местные власти установили незаконные различия для беженцев с Украины и из других стран.

В документе подчеркивается, что все люди, которые являются беженцами, должны быть приняты по одинаковым правилам.

Апелляционный суд требует одинакового отношения ко всем группам беженцев.