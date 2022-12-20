Суд в Гааге объявил незаконными особые правила для украинских беженцев
2022-12-20 23:17
В апелляционном суде Гааги вынесли решение о незаконных действиях правительства Нидерландов в установлении особых правил приема украинских беженцев.
В постановлении сказано, что местные власти установили незаконные различия для беженцев с Украины и из других стран.
В документе подчеркивается, что все люди, которые являются беженцами, должны быть приняты по одинаковым правилам.
Апелляционный суд требует одинакового отношения ко всем группам беженцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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