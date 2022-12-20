Tolo News: в Афганистане вспышка неизвестного заболевания, от него умирают дети

Издание Tolo News сообщает о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане. На данный момент зафиксировано около 80 заражений среди взрослых.

Кроме того, от неизвестной болезни умерло уже двое детей. заболевание выявлено в округе Шахджой.

Сообщается, что основными симптомами этой болезни являются высокая температура и носовое кровотечение.

На данным момент врачи изучают ситуацию и не объясняют, что это за болезнь и насколько она опасна.