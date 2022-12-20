Tolo News: в Афганистане вспышка неизвестного заболевания, от него умирают дети
2022-12-20 23:23
Издание Tolo News сообщает о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане. На данный момент зафиксировано около 80 заражений среди взрослых.
Кроме того, от неизвестной болезни умерло уже двое детей. заболевание выявлено в округе Шахджой.
Сообщается, что основными симптомами этой болезни являются высокая температура и носовое кровотечение.
На данным момент врачи изучают ситуацию и не объясняют, что это за болезнь и насколько она опасна.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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