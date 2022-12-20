Косметологи рекомендуют пользоваться сухим шампунем нечасто
2022-12-20 23:34
При его частом нанесении возникает плотная пленка, препятствующая дыханию кожи головы.
Это косметическое средство по-настоящему выручает, когда нет возможности вымыть волосы, но нужно, чтобы они выглядели чистыми и ухоженными.
Слишком частое использование сухого шампуня ведет к возникновению дерматологических проблем, себорее и даже присоединению инфекций, из-за которых можно потерять волосы частично или полностью.
После каждого использования сухого шампуня его необходимо смывать обычным шампунем и водой, чтобы не навредить организму.
Меньше всего сухой шампунь вредит обладателям жирных волос - они могут пользоваться им чаще других людей, но не больше, чем один раз в неделю.
Опубликовано: Наталья Павлова