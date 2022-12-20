ТРТ: Турция будет выпускать усовершенствованные системы ПВО

APS
2022-12-20 23:43

Телеканал ТРТ сообщает, что в Турции планируют наладить выпуск усовершенствованных систем ПВО.

Во время заседания исполкома ВПК Турции с участием президента Эрдогана было принято решение о выпуске новых видов систем Hisar, Siper, Sungur.

Планируется также производство определенный видов боеприпасов и ракетных вооружений. 

Ранее глава турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил о проведении испытаний системы вертикального пуска ракет MIDLAS. 

Опубликовано: Светлана Репина







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