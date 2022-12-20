ТРТ: Турция будет выпускать усовершенствованные системы ПВО
2022-12-20 23:43
Телеканал ТРТ сообщает, что в Турции планируют наладить выпуск усовершенствованных систем ПВО.
Во время заседания исполкома ВПК Турции с участием президента Эрдогана было принято решение о выпуске новых видов систем Hisar, Siper, Sungur.
Планируется также производство определенный видов боеприпасов и ракетных вооружений.
Ранее глава турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил о проведении испытаний системы вертикального пуска ракет MIDLAS.
Опубликовано: Светлана Репина