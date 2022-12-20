Яйца в рационе: куриные, перепелиные, утиные, гусиные и не только

Кроме куриных, человек может употреблять в пищу яйца разных птиц. Они могут отличаться по внешнему виду, составу и вкусовым характеристикам.

Куриные - очень калорийные. Богаты витаминами, минералами, аминокислотами. Это бюджетный и доступный продукт, который относят к диетическому столу.

Перепелиные - самые полезные. В них мало жира, но зато изобилие витаминов и минералов. Однако в таких яйцах очень много холестерина.

Врач Ольга Шестакова:

"Чем мельче яйцо, тем более "концентрированным" обычно оказывается его белок. Наибольшее количество микронутриентов содержится именно в яйце перепела и цесарки. Однако важно помнить, что и уровень холестерина тоже выше. Так, например, в перепелином яйце его примерно в два раза больше, чем в курином"

Утиные яйца - отнюдь не диетические, в них много жира. Скорлупа голубоватого цвета. Продукт полезен витаминами и микроэлементами, но чаще бывает заражен сальмонеллой. В сыром виде их есть не стоит.

Гусиные - не такие калорийные, как куриные. У яиц специфический привкус. Здесь тоже повышен риск заражения сальмонеллезом.

Страусиные - тоже диетические, в них много белка, жиров, микроэлементов. В продукте мало холестерина и жиров.

Индюшачьи - источник фолиевой кислоты, богат витаминами, микроэлементами. Однако в этом яйце гораздо больше холестерина, чем в курином.

Яйца цесарки - тоже считаются диетическими, обладают плотной скорлупой, по количеству витаминов и диетических свойств они немного отстают от перепелиных. Могут храниться при температуре до +10 градусов.