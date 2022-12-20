Уровень тестостерона влияет на моральное и физическое здоровье мужчин
2022-12-20 23:48
Этот мужской гормон отвечает за ряд важных функций в организме. При его недостатке необходимо пройти заместительную терапию.
Тестостерон помогает в правильном распределении жира, регулировании костной структуры, поддержании нужной массы тела, выработке эритроцитов и сперматозоидов.
Если его недостаточно в мужском организме, то наступают апатия и депрессия, накапливается излишнее количество жира, снижается либидо, нарушается эректильная функция, хуже работает мозг.
Недостаток тестостерона выявляется у 40% мужчин в возрасте старше 45 лет.
Заместительная терапия, направленная на восстановление мужского гормона в организме в необходимом количестве, помогает мужчинам почувствовать себя лучше и сохранить хорошее здоровье.
Опубликовано: Наталья Павлова