Уровень тестостерона влияет на моральное и физическое здоровье мужчин

Этот мужской гормон отвечает за ряд важных функций в организме. При его недостатке необходимо пройти заместительную терапию.

Тестостерон помогает в правильном распределении жира, регулировании костной структуры, поддержании нужной массы тела, выработке эритроцитов и сперматозоидов.

Если его недостаточно в мужском организме, то наступают апатия и депрессия, накапливается излишнее количество жира, снижается либидо, нарушается эректильная функция, хуже работает мозг.

Недостаток тестостерона выявляется у 40% мужчин в возрасте старше 45 лет.

Заместительная терапия, направленная на восстановление мужского гормона в организме в необходимом количестве, помогает мужчинам почувствовать себя лучше и сохранить хорошее здоровье.