AP: в Афганистане женщинам запретили получать высшее образование
2022-12-20 23:49
The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря «Талибана» сообщает, что в Афганистане принят закон, который запрещает женщинам получать высшее образование.
Теперь девушки не смогут поступать ни в государственные, ни в частные вузы.
Университеты и другие высшие учебные заведения должны в кратчайшие сроки реализовать данный запрет и отчитаться перед Министерством высшего образования.
Ранее для женщин был введен запрет на посещение любых парков в Кабуле. Кроме того, девочкам запрещено обучение в средней школе.
Опубликовано: Светлана Репина