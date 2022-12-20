AP: в Афганистане женщинам запретили получать высшее образование

The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря «Талибана» сообщает, что в Афганистане принят закон, который запрещает женщинам получать высшее образование.

Теперь девушки не смогут поступать ни в государственные, ни в частные вузы.

Университеты и другие высшие учебные заведения должны в кратчайшие сроки реализовать данный запрет и отчитаться перед Министерством высшего образования.

Ранее для женщин был введен запрет на посещение любых парков в Кабуле. Кроме того, девочкам запрещено обучение в средней школе.