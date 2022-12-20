Глава МО Британии Уоллес: Россия будет поставлять Ирану военные комплектующие в обмен на БПЛА

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Россия намерена поставлять Ирану военные комплектующие.

По его словам, такие поставки будут осуществляться в обмен на 300 беспилотников-камикадзе, которые Иран передает России.

Министр рассказал, что такое взаимодействие между двумя странами угрожает безопасности Ближнего Востока и всего мира.

Уоллес назвал Иран одним из ключевых военных сторонников России, но не озвучил никаких подробностей.