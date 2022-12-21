CNN: Украина получит ЗРК Patriot от США в следующем пакете военной помощи
2022-12-21 00:23
Телеканал CNN сообщает, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в следующем пакете военной помощи.
В этот пакет также войдут комплекты Joint Direct Attack Munitions, которые превращают свободнопадающие авиабомбы в боеприпасы высокой точности.
О том, что США включат в новый пакет для Украины средства противовоздушной обороны, ранее говорил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, такое вооружение поможет Украине обороняться от воздушных атак.
Опубликовано: Светлана Репина