CNN: Украина получит ЗРК Patriot от США в следующем пакете военной помощи

Телеканал CNN сообщает, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в следующем пакете военной помощи.

В этот пакет также войдут комплекты Joint Direct Attack Munitions, которые превращают свободнопадающие авиабомбы в боеприпасы высокой точности.

О том, что США включат в новый пакет для Украины средства противовоздушной обороны, ранее говорил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, такое вооружение поможет Украине обороняться от воздушных атак.