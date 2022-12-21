Джо Байден: Джилл четыре раза отказывалась выйти за меня замуж

Джо и Джилл Байден в Шоу Дрю Бэрримор рассказали, как они познакомились и поженились.

В 1972 году в автокатастрофе погибли первая жена Байдена Нейлия и их дочь Наоми. Выжили только маленькие сыновья Бо и Хантер.

Примерно в это же время Джилл развелась с первым мужем. В 1975 году младший брат Джо устроил им свидание вслепую. Байден говорит, что сразу почувствовал – это его женщина.

Однако четыре раза Джилл отклоняла его предложение. Она согласилась выйти замуж за будущего президента только на пятый раз.