Член Конгресса США Кинзингер: НАТО победит Россию за три дня

Член Конгресса США Кинзингер в своем Twitter-аккаунте написал, что в случае противостояния НАТО победит Россию за три дня.

Такое заявление он опубликовал в ответ на вопрос одного из пользователей, почему Североатлантический альянс еще не победил РФ.

На этот пост обратило внимание издание Newsweek. Читатели газеты были удивлены подобными заявлениями.

Некоторые из них напомнили об исторических фактах. Например, провалы Третьего рейха Гитлера и французского полководца Наполеона Бонапарта.