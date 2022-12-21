Грузия создает совместный военный комитет с Румынией

Пресс-служба парламента Грузии сообщает, что страна создает совместный военный комитет с Румынией.

Это предусмотрено стратегическим соглашением, которое в октябре подписали министры обороны двух государств.

Комитет создается для организации двустороннего сотрудничества и координации действий в оборонной сфере.

Взаимодействие предполагает развитием возможностей войск и их совместимости, а также решение правовых вопросов в сфере оброны.