Грузия создает совместный военный комитет с Румынией
2022-12-21 01:59
Пресс-служба парламента Грузии сообщает, что страна создает совместный военный комитет с Румынией.
Это предусмотрено стратегическим соглашением, которое в октябре подписали министры обороны двух государств.
Комитет создается для организации двустороннего сотрудничества и координации действий в оборонной сфере.
Взаимодействие предполагает развитием возможностей войск и их совместимости, а также решение правовых вопросов в сфере оброны.
Опубликовано: Светлана Репина