Bloomberg: рекордный дефицит бюджета Китая оказался вдвое больше прошлогоднего
2022-12-21 02:39
Агентство Bloomberg сообщает, что за январь-ноябрь дефицит бюджета Китая составил рекордные 1,1 трлн долларов.
Показатель за аналогичный период прошлого года был более чем в два раза меньше. Он был ниже даже 2020 году, когда экономика пострадала от пандемии COVID-19.
По данным агентства, экономический рост в Китае в этом году был самым медленным за несколько последних десятилетий.
В качестве причин такой ситуации аналитики называют жесткие антиковидные ограничения и политику «нулевого COVID».
Опубликовано: Светлана Репина