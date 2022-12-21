Bloomberg: рекордный дефицит бюджета Китая оказался вдвое больше прошлогоднего

Агентство Bloomberg сообщает, что за январь-ноябрь дефицит бюджета Китая составил рекордные 1,1 трлн долларов.

Показатель за аналогичный период прошлого года был более чем в два раза меньше. Он был ниже даже 2020 году, когда экономика пострадала от пандемии COVID-19.

По данным агентства, экономический рост в Китае в этом году был самым медленным за несколько последних десятилетий.

В качестве причин такой ситуации аналитики называют жесткие антиковидные ограничения и политику «нулевого COVID».