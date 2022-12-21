CNBC: Илон Маск ищет нового генерального директора Twitter
2022-12-21 02:44
Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главу компании. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.
Миллиардер изначально говорил о том, что готов занять должность генерального директора Twitter только на время.
Несколько дней назад он разместил в соцсети опрос на тему того, стоит ли ему уходить с поста гендиректора.
Большинство пользователей ответили положительно, но Маск ответил, что на данный момент в компании нет ему замены.
Опубликовано: Светлана Репина