CNBC: Илон Маск ищет нового генерального директора Twitter

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главу компании. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

Миллиардер изначально говорил о том, что готов занять должность генерального директора Twitter только на время.

Несколько дней назад он разместил в соцсети опрос на тему того, стоит ли ему уходить с поста гендиректора.

Большинство пользователей ответили положительно, но Маск ответил, что на данный момент в компании нет ему замены.