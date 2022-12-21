Hurriyet: Роман Абрамович живет в Стамбуле и собирается покупать турецкий футбольный клуб

APS
2022-12-21 02:49

Издание Hurriyet сообщает, что Роман Абрамович теперь живет в Стамбуле. Сейчас он обдумывает покупку турецкого футбольного клуба.

Абрамович – бывший владелец лондонского «Челси», который он купил за 140 млн фунтов стерлингов в 2003 году. 

В марте Абрамович попал в санкционный список Великобритании и был отстранен от должности главы клуба.

Позднее он продал «Челси» Тоду Боули. Британские активы Романа Абрамовича были заморожены. 

Опубликовано: Светлана Репина







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