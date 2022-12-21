Associated Press: США поставят Киеву системы ПРО Patriot и управляемые бомбы

Правительство США приняло решение о передаче систем противоракетной обороны Patriot войскам Украины.

21 декабря американская газета The Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву Соединённые Штаты поставят вооружённым силам Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot и высокоточные бомбы управляемого характера.

Вместе с тем аналитики портала Advance сходятся во мнении, что Россия получит выгоду от нахождения американских систем Patriot у Киева, поскольку войска РФ смогут их заполучить для тщательного изучения.