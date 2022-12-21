Украина получит $610 млн от Всемирного банка в рамках неотложной помощи
2022-12-21 06:50
Всемирный банк выделит Украине 610 миллионов долларов в рамках неотложной помощи на восстановление.
Украине выделят 610 миллионов долларов "на удовлетворение неотложных потребностей", сообщается на сайте Всемирного банка.
В пакет будут включены "проекты по активизации усилий по оказанию помощи в восстановлению Украины". На эти цели Всемирный банк выделит 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития (входит в структуру ВБ).
Средства Украине будут выделены под гарантии правительства Великобритании.
Опубликовано: Максим Алексеев