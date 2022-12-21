Госдеп США сообщил об освобождении «Талибаном» американских заложников
2022-12-21 07:09
Государственный департамент США сообщил об освобождении «Талибаном» двух заложников в качестве жеста доброй воли.
Движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, освободило двух американских заложников, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мы понимаем, что это было жестом доброй воли. Никаких соглашений с талибами не было. Но мы приветствуем освобождение американских граждан", - сказал он.
Об освобождении американских граждан 20 декабря сообщил телеканал CNN.
Опубликовано: Максим Алексеев