Президент Румынии: информации об угрозе для Молдавии со стороны России нет

Румынский лидер Клаус Йоханнес заявил об отсутствии угроз для Молдавии со стороны России.

У Бухареста нет информации об угрозах для Молдавии со стороны России, заявил президент Румынии Клаус Йоханнес.

"У нас нет информации на этот счет", - сказал румынский лидер, выступая на брифинге перед журналистами.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Россия якобы готовит вторжение на территорию республики в начале 2023 года.